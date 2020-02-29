Сколько украинцев поддерживает создание рынка земли (инфографика)

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Отношение граждан к введению рынка земли и отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения. Об этом говорится в исследовании Центра Разумкова.
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года.
Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, репрезентирующей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям.
*Большинство граждан Украины считают, что вопрос введения рынка земли и отмены моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения нужно выносить на всенародный референдум.
Сколько бы приняло участие. Более трех четвертей опрошенных (76,6%) приняли бы участие в таком референдуме, если бы он проходил в ближайшее к дате опроса воскресенье. Не приняли бы участия 12,8%, а остальные опрошенные не определились с ответом.
Если бы подобный референдум состоялся, то абсолютное большинство проголосовало бы за продление моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения (64,3% всех опрошенных или 72,0% тех, кто принял бы участие в референдуме). 21,4% из тех, кто принял бы участие в референдуме (или 19,6% среди всех опрошенных) проголосовали бы за введение рынка земли и отмену моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения. Остальные опрошенные не определились с ответом.
Поддержка гражданами продления моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения несколько выросла за последних четыре месяца: в октябре 2019 г. за продление моратория готовы были проголосовать 64,4% тех, кто собирался принять участие в референдуме, а в ноябре 2019 г. — 68,3% тех, кто собирался принять участие в референдуме.
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