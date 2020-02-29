0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 288 0

Иностранные инвесторы стали вкладывать меньше денег в государственный долг Украины из-за коронавируса — Нацбанк

Иностранные инвесторы стали вкладывать меньше денег в государственный долг Украины из-за коронавируса — Нацбанк

В Национальном банке Украины сообщили, что спрос иностранных инвесторов на облигации внутреннего государственного займа упал на фоне распространения китайского коронавируса в мире. В 2019 году приток инвестиций в эти облигации обусловил укрепление курса гривны.

Как говорится в макроэкономическом обзоре Нацбанка за февраль 2020 года, падение спроса на украинские облигации привело к тому, что правительство уже не может снижать ставки по государственному долгу.

«После существенного снижения в январе доходность гривневых ОВГЗ в феврале осталась практически неизменной. В значительной степени это обусловлено общемировой тенденцией — сдержанным отношением иностранных инвесторов к инвестированию в рисковые активы на фоне распространения коронавируса», — говорится в отчете НБУ.

Читайте также: Коронавирус и падение спроса на ОВГЗ: чего ждать от курса в марте

По данным ведомства, международные инвесторы на фоне распространения коронавируса начали выводить деньги из активов развивающихся стран. Это уже привело к тому, что валюты этих стран начали падать.

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.