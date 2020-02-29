Иностранные инвесторы стали вкладывать меньше денег в государственный долг Украины из-за коронавируса — Нацбанк

В Национальном банке Украины сообщили, что спрос иностранных инвесторов на облигации внутреннего государственного займа упал на фоне распространения китайского коронавируса в мире. В 2019 году приток инвестиций в эти облигации обусловил укрепление курса гривны.

Как говорится в макроэкономическом обзоре Нацбанка за февраль 2020 года, падение спроса на украинские облигации привело к тому, что правительство уже не может снижать ставки по государственному долгу.

«После существенного снижения в январе доходность гривневых ОВГЗ в феврале осталась практически неизменной. В значительной степени это обусловлено общемировой тенденцией — сдержанным отношением иностранных инвесторов к инвестированию в рисковые активы на фоне распространения коронавируса», — говорится в отчете НБУ.

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По данным ведомства, международные инвесторы на фоне распространения коронавируса начали выводить деньги из активов развивающихся стран. Это уже привело к тому, что валюты этих стран начали падать.

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