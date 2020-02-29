Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (32,299 млн и 38,561 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (39 и 21), максимальный курс продажи доллара 26,84 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,82-24,83 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 60 активных заявок по доллару на сумму 70,860 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
26,8000 – 55 001
24,8200 – 50 000
24,8100 – 99 000
24,8100 – 120 000
24,8000 – 111 111
24,8000 – 70 000
24,8000 – 10 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
24,5000 – 200 000
24,5000 – 200 000
24,8000 – 1 000
24,8200 – 25 000
24,8200 – 22 000
24,8200 – 20 000
24,8200 – 35 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,8300 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,8200 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гончарук: Зиму мы прошли прекрасноВчера, 14:15 - 1755 16
Техосмотр автомобилей собираются вернутьВчера, 19:00 - 3198 15
Айтишникам облегчат налоговую нагрузку, но запретят внешнеэкономическую деятельностьВчера, 21:30 - 11108 10
Ипотека может остановить отток кадров из УкраиныВчера, 17:34 - 2599 9
Профессиональный этикет в МФО: миф или реальностьВчера, 16:45 - 3432 6
Айтишникам облегчат налоговую нагрузку, но запретят внешнеэкономическую деятельностьВчера, 21:30 - 11108 10
Индексации пенсий быть: Минсоцполитики анонсировало рост выплат (инфографика)Вчера, 20:06 - 3670 5
Что ждать от курса на этой неделе?Вчера, 15:00 - 3443
Профессиональный этикет в МФО: миф или реальностьВчера, 16:45 - 3432 6
Техосмотр автомобилей собираются вернутьВчера, 19:00 - 3198 15
Ученые "превратили" нефть в алмаз (фото)29.02.2020, 10:10 - 1943
В Украине появился вертолет для транспортировки инфекционных больных (фото, видео)28.02.2020, 14:20 - 950 4
Украина представила в Арабских Эмиратах обновленный беспилотник-камикадзе (фото)26.02.2020, 11:13 - 6159
Компания Apple запатентовала полностью стеклянный iPhone (схема)24.02.2020, 13:08 - 1997
Sony представила новый смартфон (фото, видео)20.02.2020, 15:10 - 2012