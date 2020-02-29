По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (32,299 млн и 38,561 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (39 и 21), максимальный курс продажи доллара 26,84 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,82-24,83 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 60 активных заявок по доллару на сумму 70,860 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

26,8000 – 55 001

24,8200 – 50 000

24,8100 – 99 000

24,8100 – 120 000

24,8000 – 111 111

24,8000 – 70 000

24,8000 – 10 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

24,5000 – 200 000

24,5000 – 200 000

24,8000 – 1 000

24,8200 – 25 000

24,8200 – 22 000

24,8200 – 20 000

24,8200 – 35 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,8300 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,8200 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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