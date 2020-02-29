СЕТАМ пустит с молотка автосалон в Днепре

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Через электронную площадку OpenMarket продают арестованный автосалон в Днепре за 22,4 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба ГП “СЕТАМ”.
“На электронной площадке OpenMarket выставили на продажу помещение арестованного автоцентра в городе Днепр со стартовой ценой 22,4 млн грн”, – говорится в сообщении.
Общая площадь комплекса предпродажной подготовки автомобилей – 2 587,9 кв. м. В двухэтажный комплекс входят автосалон, склады, столовая, комната переговоров и кабинеты.
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