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СЕТАМ пустит с молотка автосалон в Днепре

СЕТАМ пустит с молотка автосалон в Днепре

Через электронную площадку OpenMarket продают арестованный автосалон в Днепре за 22,4 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГП “СЕТАМ”.

“На электронной площадке OpenMarket выставили на продажу помещение арестованного автоцентра в городе Днепр со стартовой ценой 22,4 млн грн”, – говорится в сообщении.

Общая площадь комплекса предпродажной подготовки автомобилей – 2 587,9 кв. м. В двухэтажный комплекс входят автосалон, склады, столовая, комната переговоров и кабинеты.

По материалам УНН
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