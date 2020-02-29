Межбанк: с чего начался вторник

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Торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 24,92/24,95 UAH/USD.
В течение десяти минут с момента открытия курс оставался на том же уровне.
К 10:25 курс безналичного доллара изменился к 24,93/24,95 UAH/USD. В 10:45 курс начал снижение к показателям 24,91/24,94 UAH/USD.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 24,87 / 24,89
евро – 27,67 / 27,69
российский рубль – 0,3712 / 0,3716
Курсы валют на Межбанке
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