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Межбанк: с чего начался вторник

Межбанк: с чего начался вторник

Торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 24,92/24,95 UAH/USD.

В течение десяти минут с момента открытия курс оставался на том же уровне.

К 10:25 курс безналичного доллара изменился к 24,93/24,95 UAH/USD. В 10:45 курс начал снижение к показателям 24,91/24,94 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 24,87 / 24,89
евро – 27,67 / 27,69
российский рубль – 0,3712 / 0,3716

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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