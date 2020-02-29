МВФ и Всемирный банк помогут небогатым странам в противостоянии с коронавирусом

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Две наиболее влиятельные международные финансовые структуры – МВФ и Группа Всемирного банка объявили о готовности оказать помощь странам-членам, особенно странам с неустойчивой экономикой, для преодоления последствий от коронавируса COVID-19.
Об этом говорится в совместном заявлении директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой и президента Группы Всемирного банка Дэвида Малпасса.
“МВФ и Группа Всемирного банка готовы помочь нашим странам-членам отреагировать на человеческую трагедию и экономическую проблему, вызванную вирусом COVID-19. Мы активно сотрудничаем с международными учреждениями и государственными органами, уделяя особое внимание бедным странам, где системы здравоохранения являются самыми слабыми, а люди – наиболее уязвимыми”, – отмечается в заявлении.
Главы двух международных финансовых институтов подчеркнули, что будут использовать все доступные инструменты “в максимально возможной степени”. В том числе, речь идет об экстренном финансировании, рекомендации по политике и технической помощи, что “может помочь странам реагировать на широкий спектр потребностей”.
Как подчеркнули главы МВФ и Группы Всемирного банка, укрепление систем надзора и реагирования на здравоохранение стран “имеет решающее значение для предотвращения распространения этого вируса и любых вспышек в будущем”.
Кроме того, отмечается, что для преодоления экономических последствий от нового коронавируса важное значение имеет международное сотрудничество.
“МВФ и Группа Всемирного банка в полной мере привержены обеспечению поддержки, которую ожидают от нас страны-члены”, – подчеркивается в совместном заявлении МВФ и Группы Всемирного банка.
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