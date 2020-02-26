Учёные придумали, как сделать экраны в смартфонах долговечнее

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Учёные придумали, как сделать экраны в смартфонах, телевизорах и других устройствах долговечнее. В этом помогут светодиоды нового типа.
Исследователи предложили новую модификацию светодиода с применением двумерного неорганического материала — трисульфида циркония. Данный состав относится к перовскитным материалам, классу полупроводников, с помощью которых можно снизить стоимость ярких дисплеев. Светодиодам они ещё и могут продлить срок службы.
Учёные также применили эффективный подход к сборке перовскитных светодиодов. Он позволит обеспечить серийное производство.
Разработка исследователей главным образом решит проблему выгорающих синих органических светодиодов в современных дисплеях. Их можно будет заменить на перовскитные с удлинённым сроком службы, что в целом сделает экраны долговечнее.
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