Учёные придумали, как сделать экраны в смартфонах долговечнее

Учёные придумали, как сделать экраны в смартфонах, телевизорах и других устройствах долговечнее. В этом помогут светодиоды нового типа.

Исследователи предложили новую модификацию светодиода с применением двумерного неорганического материала — трисульфида циркония. Данный состав относится к перовскитным материалам, классу полупроводников, с помощью которых можно снизить стоимость ярких дисплеев. Светодиодам они ещё и могут продлить срок службы.

Учёные также применили эффективный подход к сборке перовскитных светодиодов. Он позволит обеспечить серийное производство.

Разработка исследователей главным образом решит проблему выгорающих синих органических светодиодов в современных дисплеях. Их можно будет заменить на перовскитные с удлинённым сроком службы, что в целом сделает экраны долговечнее.