0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 33 0

Учёные придумали, как сделать экраны в смартфонах долговечнее

Учёные придумали, как сделать экраны в смартфонах долговечнее

Учёные придумали, как сделать экраны в смартфонах, телевизорах и других устройствах долговечнее. В этом помогут светодиоды нового типа.

Исследователи предложили новую модификацию светодиода с применением двумерного неорганического материала — трисульфида циркония. Данный состав относится к перовскитным материалам, классу полупроводников, с помощью которых можно снизить стоимость ярких дисплеев. Светодиодам они ещё и могут продлить срок службы.

Учёные также применили эффективный подход к сборке перовскитных светодиодов. Он позволит обеспечить серийное производство.

Разработка исследователей главным образом решит проблему выгорающих синих органических светодиодов в современных дисплеях. Их можно будет заменить на перовскитные с удлинённым сроком службы, что в целом сделает экраны долговечнее.

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.