0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 596 0

Межбанк: доллар продолжил повышение

Межбанк: доллар продолжил повышение

В понедельник торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 24,69/24,72 UAH/USD. По состоянию на 11:30 курсы доллара на Межбанке оказались на отметке 24,78/24,81 UAH/USD.

Около 12:20 доллар, выйдя в реальную сферу, повысился до уровня 24,83/24,85 UAH/USD.

До 14:00 доллар не изменил свое расположение. По состоянию на 14:30 котировки доллара продолжили повышение и оказались в указанный час на отметке 24,87/24,89 UAH/USD.

По состоянию на 16:00 курсы доллара на Межбанке были на отметке 24,87/24,89 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 24,87 / 24,89
евро – 27,63 / 27,66
российский рубль – 0,3709 / 0,3713

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1142 / 1,1143

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.