Межбанк: доллар продолжил повышение

В понедельник торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 24,69/24,72 UAH/USD. По состоянию на 11:30 курсы доллара на Межбанке оказались на отметке 24,78/24,81 UAH/USD.

Около 12:20 доллар, выйдя в реальную сферу, повысился до уровня 24,83/24,85 UAH/USD.

До 14:00 доллар не изменил свое расположение. По состоянию на 14:30 котировки доллара продолжили повышение и оказались в указанный час на отметке 24,87/24,89 UAH/USD.

По состоянию на 16:00 курсы доллара на Межбанке были на отметке 24,87/24,89 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 24,87 / 24,89

евро – 27,63 / 27,66

российский рубль – 0,3709 / 0,3713

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1142 / 1,1143

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