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Huawei анонсировала собственную альтернативу поиску Google (фото)

Huawei анонсировала собственную альтернативу поиску Google (фото)

Вслед за анонсом глобальной версии своего виртуального ассистента Huawei анонсировала ещё одну альтернативу сервисам Google собственной разработки. На этот раз речь о поисковой системе, разработанной компанией для фирменных Android-смартфонов — вскоре после старта тестирования новый поисковик стал доступен для свободного скачивания.

Huawei Search поддерживает не только вывод результатов поиска в интернете — сервис способен сортировать информацию по категориям «Новости», «Изображения» и «Видео», а также преобразовывать единицы исчисления, выводить развёрнутые данные о погоде и включать в результаты поиска фирменные приложения, установленные на смартфон. Заявлена и поддержка тёмного интерфейса оформления.


Фото: 4pda

В настройках пользователь может просмотреть свою историю запросов или отключить её, оставить отзыв о работе сервиса, изменить свой регион и язык, а также активировать функцию безопасного поиска.


Фото: 4pda

Бета-тестирование нового сервиса стартовало на территории ОАЭ, однако все желающие уже могут скачать APK-файл Huawei Search для самостоятельной установки. Стоит отметить, что речь идёт о предварительной версии приложения, и к выходу стабильной версии его функциональность может измениться.

По материалам 4pda
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