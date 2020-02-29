Huawei анонсировала собственную альтернативу поиску Google (фото)

Вслед за анонсом глобальной версии своего виртуального ассистента Huawei анонсировала ещё одну альтернативу сервисам Google собственной разработки. На этот раз речь о поисковой системе, разработанной компанией для фирменных Android-смартфонов — вскоре после старта тестирования новый поисковик стал доступен для свободного скачивания.

Huawei Search поддерживает не только вывод результатов поиска в интернете — сервис способен сортировать информацию по категориям «Новости», «Изображения» и «Видео», а также преобразовывать единицы исчисления, выводить развёрнутые данные о погоде и включать в результаты поиска фирменные приложения, установленные на смартфон. Заявлена и поддержка тёмного интерфейса оформления.



Фото: 4pda

В настройках пользователь может просмотреть свою историю запросов или отключить её, оставить отзыв о работе сервиса, изменить свой регион и язык, а также активировать функцию безопасного поиска.



Фото: 4pda

Бета-тестирование нового сервиса стартовало на территории ОАЭ, однако все желающие уже могут скачать APK-файл Huawei Search для самостоятельной установки. Стоит отметить, что речь идёт о предварительной версии приложения, и к выходу стабильной версии его функциональность может измениться.