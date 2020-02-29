Sharp наладит выпуск защитных масок на одной из фабрик по производству телевизоров

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Компания Sharp планирует приступить к изготовлению масок для лица на одном из своих заводов в Японии в ответ на растущий спрос, вызванный вспышкой коронавируса. Завод в Камеяма, префектура Ми, обычно используется для массового производства больших LCD панелей и сборки телевизоров.
Об этом сообщает Associated Press.
К концу этого месяца Sharp будет изготавливать около 150 тыс. масок в день. В дальнейшем объём производства планируется нарастить до 500 тыс. масок в день. Отмечается, что предприятие хорошо подходит для производства масок из-за чрезвычайно высоких стандартов чистоты. Однако Sharp ещё не определилась с планами, касающимися ценообразования или распределения масок.
Маски для лица – обычное явление в Японии, особенно зимой, когда многие люди носят их, чтобы предотвратить распространение болезней. Но с тех пор, как началась вспышка коронавируса Covid 19, стало трудно найти в продаже маски и некоторые другие предметы домашнего обихода, такие как туалетная бумага. Большинство розничных продавцов ограничивают покупателей одной упаковкой за раз. В некоторых других странах, где маски реже можно увидеть в розничных магазинах, продавцы поднимают цены на онлайн-площадках.
В рекомендациях Всемирной организации здравоохранения говорится, что здоровые люди должны носить маски только в том случае, если заботятся о том, кто подозревается в заражении коронавирусом. Вместе с тем, для людей с симптомами маски могут помочь замедлить распространение заболевания в сочетании с тщательным и частым мытьём рук.
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