Минус на плюс: Укрпочта сменила убыток на прибыль в 607 млн грн в 2019 году

Укрпочта получила за 2019 год 607 млн грн чистой прибыли до налогообложения по сравнению с убытком 627 млн грн в 2018 году. Таким образом финансовый результат компании за год улучшился на 1,2 млрд грн.

Чистый доход от реализации товаров, работ, услуг АО «Укрпочта» в 2019 году составил около 8,1 млрд грн. Он вырос почти на 1,3 млрд грн, или на 18,7% по сравнению с 2018 годом.

В прошлом году доходы от письменной корреспонденции и мелких пакетов выросли на 23,9%, посылок – на 22,8%, платежей – на 20,5%, периодических изданий – на 6,5%. Также компания в 2019 году получила 69 млн грн дохода от сдачи в аренду недвижимости, что вдвое больше, чем в 2018 году.

Расходы на оплату труда по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 411,3 млн грн и составили 4,7 млрд грн. Вместе с начислениями они составили 5,8 млрд грн, или более 70% от доходов компании.

Более 80% фонда заработной платы Укрпочты составляют затраты на производственный персонал, и они выросли в прошлом году на 400 млн грн. Эти средства были направлены на зарплаты работникам производственных специальностей, материальное поощрение операторов, почтальонов, начальников отделений связи и их заместителей. Средняя зарплата сотрудников в эквиваленте полной занятости в 2019 году выросла на 18% до 7443,1 грн.

Кроме того, Укрпочта в прошлом году уплатила почти 2,5 млрд грн налогов, сборов, взносов и обязательных платежей в бюджеты и государственные целевые фонды, что на 14,4% больше, чем в 2018 году.

Для меня важны не только количественные результаты, но и те изменения и тот фундамент, который мы заложили на будущее благодаря помощи нашего акционера (Министерство инфраструктуры), Кабинета Министров и Верховной Рады. Это тариф на доставку пенсий, возможность продавать имущество и привлекать инвесторов. Как результат – инвестиционная программа в 2020 году впервые в истории компании составит более 1,6 млрд грн. Это первый шаг, чтобы в течение 2 лет перейти на современные услуги, компьютеризацию и цифровизацию каждого уголка Украины. Что станет возможным благодаря внедрению передвижных отделений и впервые с 1980 года развитию новых современных сортировочных центров», – отметил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Окончательные данные результатов работы Укрпочты за 2019 год будут представлены после проведения международного финансового аудита.

Справка Finance.ua:

С 26 февраля Укрпочта восстанавливает прием всех видов экспортных отправок в Китай.