Глава ВТО спрогнозировал влияние коронавируса на мировую экономику

Генеральный директор Всемирной торговой организации Роберто Азеведо прогнозирует, что эпидемия коронавируса окажет существенное влияние на мировую экономику.

Об этом он сказал главам делегаций на закрытом совещании в Женеве, передает агентство Reuters.

При этом он заявил, что влияние начнет проявляться в данных о торговле в ближайшие недели.

“Влияние на мировую экономику, вероятно, будет существенным”, – сказал он.

Глава ВТО заявил, что планы на июньскую встречу на уровне министров Казахстане сохраняются.

Ожидается, что совещание, на котором государства-члены будут стремиться заключить сделки по субсидиям в сельском хозяйстве, электронной торговле и рыболовстве, соберет несколько тысяч участников.

Успешный исход считается критически важным для легитимности и актуальности ВТО после краха системы апелляций в ВТО в связи с блокировкой назначений в США.