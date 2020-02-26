0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 86 0

Глава ВТО спрогнозировал влияние коронавируса на мировую экономику

Глава ВТО спрогнозировал влияние коронавируса на мировую экономику

Генеральный директор Всемирной торговой организации Роберто Азеведо прогнозирует, что эпидемия коронавируса окажет существенное влияние на мировую экономику.

Об этом он сказал главам делегаций на закрытом совещании в Женеве, передает агентство Reuters.

При этом он заявил, что влияние начнет проявляться в данных о торговле в ближайшие недели.

“Влияние на мировую экономику, вероятно, будет существенным”, – сказал он.

Глава ВТО заявил, что планы на июньскую встречу на уровне министров Казахстане сохраняются.

Ожидается, что совещание, на котором государства-члены будут стремиться заключить сделки по субсидиям в сельском хозяйстве, электронной торговле и рыболовстве, соберет несколько тысяч участников.

Успешный исход считается критически важным для легитимности и актуальности ВТО после краха системы апелляций в ВТО в связи с блокировкой назначений в США.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.