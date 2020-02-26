Глава ВТО спрогнозировал влияние коронавируса на мировую экономику

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Генеральный директор Всемирной торговой организации Роберто Азеведо прогнозирует, что эпидемия коронавируса окажет существенное влияние на мировую экономику.
Об этом он сказал главам делегаций на закрытом совещании в Женеве, передает агентство Reuters.
При этом он заявил, что влияние начнет проявляться в данных о торговле в ближайшие недели.
“Влияние на мировую экономику, вероятно, будет существенным”, – сказал он.
Глава ВТО заявил, что планы на июньскую встречу на уровне министров Казахстане сохраняются.
Ожидается, что совещание, на котором государства-члены будут стремиться заключить сделки по субсидиям в сельском хозяйстве, электронной торговле и рыболовстве, соберет несколько тысяч участников.
Успешный исход считается критически важным для легитимности и актуальности ВТО после краха системы апелляций в ВТО в связи с блокировкой назначений в США.
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