Ипотека может остановить отток кадров из Украины

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Запуск ипотечного кредитования – один из механизмов решения вопроса трудовой миграции населения как внутренней, так и внешней. Именно это подтвердили Лев Парцхаладзе, президент Конфедерации строителей Украины (КСУ) и Ольга Соловей, основательница Украинского клуба недвижимости (URE Club)
«Для решения этого вопроса необходимо внедрить следующие шаги – во-первых, создать новый реестр профессий и квалификаций европейского образца и популяризировать технические профессии. Во-вторых, преодолеть разрыв между рынком образования и рынком труда. Для этого необходимо – запустить строительные учебные программы с участием строительного бизнеса и условия обязательного трудоустройства на предприятия, которые присоединились к их организации», – сообщил Лев Парцхаладзе.
Он отметил необходимость исследовать рынок труда, внутренней и внешней миграции, спроса и качества работников строительной отрасли. А также налогово стимулировать компании, которые внедряют корпоративно-социальную ответственность в реальном секторе.
«Сегодня за рубежом работает уже более трех миллионов наших граждан. Так сложилось потому, что многие страны мира стимулируют миграцию, через упрощение процедуры трудоустройства и возможности приобретения жилья под доступные ипотечные кредиты для наших граждан. 11% трудовых мигрантов из Украины до выезда заграницу работали в строительстве », – сообщил президент КСУ.
По словам Ольги Соловей, пока ипотека держится, в подавляющем большинстве случаев, на партнерских программах банков с застройщиками.
«Для того, чтобы она стала массовой и доступной, нужна государственная поддержка, а именно – создание четких и прозрачных правил для всех участников процесса – граждан, желающих воспользоваться ипотекой, застройщиков, банков», – добавила основательница URE Club.
По мнению банковского сообщества сдвинуть ипотечное кредитование поможет: снижение процентной ставки, простота и понятность продукта, стабильность застройщика.
«Массовой ипотека станет тогда, когда платежи для погашения кредита будут ориентировочно на уровне арендной платы за жилье, чтобы заемщик мог погашать», – отмечает Арина Юзвишин, директор департамента розничных клиентов Кредобанка.
Напомним, 4 марта 2020 состоится форум Ипотека – инструмент быстрого развития экономики, на котором в открытом диалоге представители органов государственной власти, банков, застройщиков, профильных организаций, страховых компаний совместно сформируют дорожную карту для запуска ипотечного кредитования.
Организаторы ипотечного форума – Украинский клуб недвижимости (URE Club), PRO.Property и Конфедерация строителей Украины.
Мероприятие пройдет при поддержке ЛУН.ua, Киевгорстрой, KAN Development, Кредобанк, и при содействии: АСС, СУП, ТПП Украины и ФРУ, Red Community, AСНУ, m2 Poland.
Место проведения: КВЦ Парковый, Парковая дорога, 16 А, г. Киев
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