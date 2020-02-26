Максимальный размер льготного кредита под 5-7-9% вырастет до 2 млн грн

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Кабинет Министров Украины решил увеличить максимальный размер льготного кредита под 5-7-9% годовых, который выдается на создание и развитие малого бизнеса, с 1,5 миллиона гривен до 2 миллионов гривен.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
“Для бизнеса максимальный размер доступного кредита под 5-7-9% вырастет до 2 млн грн», — заявил премьер.
Кредиты расширят – действие этих льготных кредитов распространят не только на создание бизнеса, но и на покупку коммерческой недвижимости (офисов, производственных помещений и тому подобное).
Гончарук отметил, что дальнейшее снижение учетной ставки Национальным банком до 7% годовых должно привести к удешевлению ипотеки в 2020 году.
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