Максимальный размер льготного кредита под 5-7-9% вырастет до 2 млн грн

Кабинет Министров Украины решил увеличить максимальный размер льготного кредита под 5-7-9% годовых, который выдается на создание и развитие малого бизнеса, с 1,5 миллиона гривен до 2 миллионов гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

“Для бизнеса максимальный размер доступного кредита под 5-7-9% вырастет до 2 млн грн», — заявил премьер.

Кредиты расширят – действие этих льготных кредитов распространят не только на создание бизнеса, но и на покупку коммерческой недвижимости (офисов, производственных помещений и тому подобное).

Гончарук отметил, что дальнейшее снижение учетной ставки Национальным банком до 7% годовых должно привести к удешевлению ипотеки в 2020 году.

Справка Finance.ua:

Правительство будет работать над тем, чтобы в следующем году обеспечить предпринимателям кредиты под 10-12% годовых в гривне.

Выдавать кредиты под 5-9% годовых для развития собственного бизнеса планируют через Немецко-украинский фонд.

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