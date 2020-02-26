Второй сезон “Наград” в monobank — эмоции гарантированы

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Не так давно в приложении monobank появился раздел «Награды». Это меню радует активных клиентов банка интерактивной игрой. А награда за каждое достижение — коллекционный анимированный кот.
«Коллекционирование — это такой особый жанр зависимости, что если в него вовлечься, то можно горы свернуть ради полной коллекции. И мы очень хотим, чтобы наши клиенты и их дети «вдохновились» этой историей и как следует хайпанули вместе с нами», — пишет Олег Гороховский.
Полгода клиенты собирали награды разной сложности. Им нужно было посетить 6 разных стран, взять в прокат машины и летать на самолетах, сделать 1000 транзакций по карте, покупать продукты и стройматериалы, игрушки он-лайн и офф-лайн, привлекать друзей и много ездить на такси. Битва была невероятной, и победители отгулять на закрытой вечеринке с сооснователями monobank.
Как и в любимом сериале, хочется продолжения. Мы это знаем, поэтому с марта стартуем второй сезон “Наград”. Некоторые награды будут абсолютно безумны, а некоторые очень смешные. Главный приз стоит того чтобы принять участие в битве — поездка на Олимпиаду в Японию.
Не пропустите и обязательно попробуйте. Позитивные эмоции гарантированы.
Если вы еще не с нами, то присоединяйтесь и принимайте участие в захватывающем приключении.
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