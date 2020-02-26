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Через SIM-карту к онлайн-банку: в Украине участились случаи нового вида кибермошенничества

Через SIM-карту к онлайн-банку: в Украине участились случаи нового вида кибермошенничества

Мошенник оформил кредит на более двенадцати тысяч гривен на жительницу Тернополя. Потерпевшая поняла это не сразу, а только через несколько дней.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Тернополя.

По словам женщины, ей позвонил неизвестный и представился представителем одного из телефонных операторов. Сообщил, что на линии ведутся работы и возможны сбои. Чтобы SIM-карта в ходе работ не заблокировалась, звонивший попросил назвать три последних номера, куда звонили, и три – откуда.

На этом разговор завершился. Однако через некоторое время SIM-карта женщины перестала работать. Она ничего не заподозрила, поскольку верила, что продолжаются ремонтные работы. Через некоторое время пошла в сервисный центр мобильного оператора и выяснила, что карта заблокирована и владелец получил дубликат. Кроме этого, с ее банковской кредитной карты исчезло почти 13 тысяч гривен.

О мошенничестве женщина сообщила в полицию.

“В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий злоумышленник, узнав последние набранные номера и номера позвонивших, переоформил SIM-карту. После этого получил доступ к банковскому мобильному приложению и снял все доступные средства”, – говорит Виктор Демчан, начальник сектора отдела криминальной полиции Тернопольского отдела полиции.

Правоохранители разыскивают мошенника и просят жителей города и области не сообщать никакой информации неизвестным по телефону.

Помните, что в случае кражи денег со счетов ни банк, ни оператор не обязаны обеспечивать безопасность такого доступа или компенсировать убытки.

Чтобы обезопасить своих абонентов, операторы советуют свою SIM-карту привязать к паспортным данным. В этом случае во время ее замены абонент должен будет предъявить паспорт. Это сделает практически невозможной мошенническую схему с перерегистрацией.

По материалам Finance.UA
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