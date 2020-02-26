Укравтодор возьмет кредитов на 19,3 млрд грн под государственные гарантии — правительство

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Кабинет Министров Украины планирует выделить Государственному агентству автомобильных дорог (Укравтодору) 19,3 миллиарда гривен кредитных гарантий. Под эти гарантии Укравтодор сможет взять более дешевые кредиты.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук по итогам заседания с руководством Национального банка Украины.
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«Дополнительные 19,3 млрд грн преимущественно от государственных банков под меньшую процентную ставку — это больше качественных дорог в Украине уже в этом году. Причем с экономией для бюджета», — заявил Гончарук.
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