Пул активов ВиЭйБи Банка и ВТБ Банка продан за 240 млн грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал на аукционе 26 февраля пул активов неплатежеспособных ПАО «ВиЭйБи Банк» и АО «ВТБ Банк».

Торги состоялись по голландской модели в системе электронных торгов Prozorro.Продажи .

Начальная цена продажи лота составляла 515,366 000 грн без НДС, количество шагов этапа снижения стартовой стоимости – 80.

Активы ВиЭйБи Банк состояли, в частности, из земельных участков в разных областях страны, дебиторской задолженности физических лиц и субъектов хозяйствования, прав требования и имущественных прав по кредитным договорам. Активы ВТБ Банка состояли из прав требования по кредитным договорам, которые заключены с субъектами хозяйствования в количестве 11 шт.

В торгах принимали участие четыре участника. Победителем аукциона стало ООО «Финансовая компания «Ассист», которая предложила 240,154 млн грн за пул активов банков.

Напомним, ФГВФЛ на аукционе 30 января продал недвижимое имущество ВиЭйБи Банка на 61 млн грн. До этог уопомянутый актив ВиЭйБи Банка выставлялся на аукцион 5 раз, но желающих его приобрести не нашлось.

Однако когда Фонд уже проводил все необходимые процедуры для заключения сделки, 6 февраля в Национальную полицию в Киеве было подано заявление от имени председателя Ассоциации защиты вкладчиков Арсена Маринушкина о якобы заниженной цене продажи актива. 13 февраля по ходатайству следователя ГУ Нацполиции Голосеевский райсуд столицы наложил арест на упомянутую недвижимость.

После этого Фонд гарантирования обратился в правоохранительные органы по расследованию возможного сговора председателя Ассоциации защиты вкладчиков с заинтересованными в непродаже активов ВиЭйБи Банка лицами.