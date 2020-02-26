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Профессиональный этикет в МФО: миф или реальность

Профессиональный этикет в МФО: миф или реальность

Недавно Finance.ua писал о том, что более 20 крупнейших микрофинансовых организаций (МФО) Украины подписали кодекс профессиональной этики, разработанный Членами Всеукраинской Ассоциации Финансовых Компаний.

По их словам, такой шаг должен усовершенствовать добропорядочную коммерческую практику на рынке быстрого кредитования и улучшить качество обслуживания клиентов. Кредиторы, подписавшие кодекс, согласны с тем, что нужно лучше защищать потребителей финансовых услуг.

При этом отмечается, что добропорядочные игроки микрофинансового рынка самостоятельно взяли дополнительную ответственность перед клиентами, не дожидаясь законодательного нормирования требований их деятельности.

Какие правила будут действовать для работников МФО:

  • после подписания документа компании будут придерживаться обязательств;
  • не будут угрожать должнику;
  • не будут употреблять нецензурную лексику;
  • не будут предоставлять неправдивую информацию о последствиях неуплаты кредита или представляться правоохранительными органами;
  • не беспокоить должника или его представителя звонками в ночное время (с 22.00 до 7.00 в будни и с 20.00 до 8.00 в выходные или праздники);
  • общее количество ежедневных взаимодействий с должником не должно превышать 5 раз в сутки.

Среди читателей Finance.ua оказалось немало тех, кто пользовался займом от микрофинансовых организаций. Однако большинство пользователей остались недовольны сервисом, в частности, отношением к клиентам. По словам наших читателей, работникам МФО действительно нужно установить деловой профессиональный этикет и контролировать его соблюдение.

Например, форумчанин dubik_ivan считает, что таким компаниям стоит более ответственно подходить к выбору сотрудников в своих отделениях:

Читатели также не верят, что Кодекс поможет избавиться от постоянных звонков от МФО с требованиями вернуть долг. Более того, Клиент20 утверждает, что работники позволяют себе употреблять нецензурные выражения в отношении заемщика:

Пользователь форума dimazahar1994 жалуется на МФО, в которой взял кредит: там не только досаждают телефонными звонками, но и угрожают физической расправой:

С ним соглашается bobkogubko. Форумчанин рассказал про свою знакомую, которую кредиторы в телефонных разговорах тоже запугивают угрозами. Также пользователь возмущен бешеными процентами при кредитовании в МФО:

Наш читатель с никнеймом kollbbasa555 отметил, что сотрудники микрофинансовых организаций часто употребляют ругательства, а при попытке пожаловаться на такого сотрудника на горячей линии от него “открещиваются”:

skuropataleksandr87 поведал свою историю о незащищенности личных данных во время оформления займа в МФО. По его словам, мошенники через манипуляции с SIM смогли передать персональные данные третьим лицам:

Как считаете, инициатива относительно Кодекса профессиональной этики для МФО будет действенной? А если есть интересные истории, касающиеся этой темы, поделитесь ими в комментариях.

По материалам Finance.UA
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