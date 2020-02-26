Ассоциация «IT Украины» поддерживает квоты на иммиграцию IT-специалистов

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Члены Ассоциации «IT Украины» поддерживают решение Кабмина об установлении квоты на иммиграцию 5 тыс. иностранных специалистов для трудоустройства в украинских IT-компаниях в 2020 году.
Такое распоряжение КМУ принято 26 февраля на заседании Кабмина.
Что это даст – позволит значительно упростить процедуру трудоустройства квалифицированных иностранных специалистов в Украине.
“Нам нужны IT-специалисты всех инженерных специальностей, ведь ежегодно рынок выдает запрос на 40 тыс. вакансий, в то время как вузы выпускают 15 тыс. выпускников. Мы уверены, что если инициатива будет успешной, то лимиты по упрощенной процедуре можно будет увеличить хоть и в 10 раз”, – отметил Дмитрий Овчаренко, CEO компании ALCOR, вице-президент по правовым вопросам Ассоциации «IT Украины».
О методике отбора указанных IT-специалистов, которые хотят получить квоту на иммиграцию в Украину – Компании самостоятельно будут принимать решение о том, какие специалисты им нужны. Главный критерий отбора – это квалификационные требования к определенным профессиям в IT-сфере для иностранцев. В связи с тем, что квота ограничена, первыми ее получат те, кто раньше подаст заявку”.
Что это даст. Квоты должны частично закрыть потребности IT-рынка в квалифицированных специалистах, а иностранным cпециалистам упростят процедуру устройства следующим образом:
На сегодня 5000 квот распределены между крупнейшими городами Украины: Киев – 2500, Харьков – 700, Днепр – 600, Одесса – 600, Львов – 600.
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