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Ассоциация «IT Украины» поддерживает квоты на иммиграцию IT-специалистов

Ассоциация «IT Украины» поддерживает квоты на иммиграцию IT-специалистов

Члены Ассоциации «IT Украины» поддерживают решение Кабмина об установлении квоты на иммиграцию 5 тыс. иностранных специалистов для трудоустройства в украинских IT-компаниях в 2020 году.

Такое распоряжение КМУ принято 26 февраля на заседании Кабмина.

Что это даст – позволит значительно упростить процедуру трудоустройства квалифицированных иностранных специалистов в Украине.

“Нам нужны IT-специалисты всех инженерных специальностей, ведь ежегодно рынок выдает запрос на 40 тыс. вакансий, в то время как вузы выпускают 15 тыс. выпускников. Мы уверены, что если инициатива будет успешной, то лимиты по упрощенной процедуре можно будет увеличить хоть и в 10 раз”, – отметил Дмитрий Овчаренко, CEO компании ALCOR, вице-президент по правовым вопросам Ассоциации «IT Украины».

О методике отбора указанных IT-специалистов, которые хотят получить квоту на иммиграцию в Украину – Компании самостоятельно будут принимать решение о том, какие специалисты им нужны. Главный критерий отбора – это квалификационные требования к определенным профессиям в IT-сфере для иностранцев. В связи с тем, что квота ограничена, первыми ее получат те, кто раньше подаст заявку”.

Что это даст. Квоты должны частично закрыть потребности IT-рынка в квалифицированных специалистах, а иностранным cпециалистам упростят процедуру устройства следующим образом:

  • не нужно будет ежегодно обновлять визу, так как согласно квоте проверка будет происходить только раз в 10 лет,
  • специалисты отныне не будут привязаны к конкретному месту, как это было раньше. Можно будет выбирать, где работать, и даже создавать собственные продукты,
  • можно будет открыть ФЛП,
  • можно иммигрировать в Украину с семьей,
  • трудоустройство осуществляется на тех же условиях, что и для граждан Украины;
  • можно получить вид на жительство при необходимости,
  • не нужно будет получать ежегодные разрешения на применение труда иностранцев.

На сегодня 5000 квот распределены между крупнейшими городами Украины: Киев – 2500, Харьков – 700, Днепр – 600, Одесса – 600, Львов – 600.

По материалам Finance.UA
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