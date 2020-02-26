Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (38,348 млн и 25,801 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (28 и 32), максимальный курс продажи доллара 24,90 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,62-24,63 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 60 активных заявок по доллару на сумму 64,149 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
24,6500 – 25 000
24,6500 – 50 000
24,6300 – 25 000
24,6300 – 55 001
24,6300 – 99 000
24,6300 – 40 000
24,6300 – 120 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
24,5500 – 25 000
24,6300 – 30 000
24,6300 – 5 000
24,6400 – 10 000
24,6500 – 25 000
24,6500 – 10 000
24,6500 – 100 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,6895 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,6067 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Доверие украинцев к рынку земли падает - исследованиеВчера, 20:22 - 1412 20
Лучшая дебетовая карта по версии FinAwards 2020 (фото)Вчера, 15:03 - 1584 3
Госбюджет в феврале выполнен на 93,7% - Маркарова3 ч. назад - 295 2
Учителей пенсионного возраста переведут на контракт4 ч. назад - 2173 1
Apple тестирует функцию беспроводного восстановления ОС на мобильных устройствах (видео)8 ч. назад - 322 1
Межбанк: доллар пошел вверх2 ч. назад - 2567
Назван самый устойчивый банк Украины – FinAwards 20203 ч. назад - 2388 1
Учителей пенсионного возраста переведут на контракт4 ч. назад - 2173 1
Почему дешевеет автогаз, и что будет с ценой дальше - мнение экспертаВчера, 21:37 - 1732
Лучшая дебетовая карта по версии FinAwards 2020 (фото)Вчера, 15:03 - 1584 3
Ученые "превратили" нефть в алмаз (фото)Позавчера, 10:10 - 1533
В Украине появился вертолет для транспортировки инфекционных больных (фото, видео)28.02.2020, 14:20 - 719 3
Украина представила в Арабских Эмиратах обновленный беспилотник-камикадзе (фото)26.02.2020, 11:13 - 5100
Компания Apple запатентовала полностью стеклянный iPhone (схема)24.02.2020, 13:08 - 1744
Sony представила новый смартфон (фото, видео)20.02.2020, 15:10 - 1890