По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (38,348 млн и 25,801 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (28 и 32), максимальный курс продажи доллара 24,90 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,62-24,63 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 60 активных заявок по доллару на сумму 64,149 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

24,6500 – 25 000

24,6500 – 50 000

24,6300 – 25 000

24,6300 – 55 001

24,6300 – 99 000

24,6300 – 40 000

24,6300 – 120 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

24,5500 – 25 000

24,6300 – 30 000

24,6300 – 5 000

24,6400 – 10 000

24,6500 – 25 000

24,6500 – 10 000

24,6500 – 100 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,6895 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,6067 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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