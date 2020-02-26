Создадут китайский кроссовер с защитой от коронавируса (фото)

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Компания Geely начала прием заказов на кроссовер Icon, разработанный совместно с Volvo, который имеет инновационную систему фильтрации воздуха.
За сутки автомобиль собрал 30 тыс. предварительных заказов.
Новинка оснащается специальной климатической установкой IAPS, которая способна защитить пассажиров салона от бактерий и вирусов.
Фото: motor.ru
Geely оценила базовую версию кроссовера в 115,8 тыс. юаней. Это на 4 тыс. юаней меньше стартовой цены китайского аналога Hyundai Creta. Топовое исполнение будет стоить 128,8 тыс. юаней.
Фото: motor.ru
Также машину оборудуют 10,25-дюймовой виртуальной приборной панелью, подогревом передних кресел, круиз-контролем и системой бесключевого доступа.
Фото: motor.ru
Geely Icon получит 1,5-литровую 177-сильную “турботройку”. Трансмиссия – преселективный семиступенчатый “робот”, привод – на передние колеса.
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