Зарплату руководства органов государственной власти предлагают ограничить (законопроект)

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В ВР зарегистрировали законопроект, который предусматривает ограничение заработной платы руководства органов государственной власти и госпредприятий.
Об этом сказано в законопроекте №3034-1. “Проект Закона о внесении изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ограничений размера заработной платы руководства органов государственной власти и государственных предприятий”.
Зарплата руководства органов госвласти в 2020 году не будет превышать 47 230 грн в месяц.
Документ лимитирует выплаты:
Кого коснется – членов Кабмина, первого заместителя министра, заместителей министра; народных депутатов Украины; руководителей и заместителей руководителей государственных органов; главы НБУ и его заместителей, членов Правления и членов Совета НБУ; руководителей, заместителей руководителей и членов наблюдательных советов госпредприятий, учреждений, организаций, государственных холдинговых компаний, государственных акционерных обществ и хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть корпоративные права государства, доля которых более 50% акций.
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