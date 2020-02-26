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Земельная реформа: у Зеленского рассказали, что будет с лесами и пляжами

Земельная реформа: у Зеленского рассказали, что будет с лесами и пляжами

Лесные и водные ресурсы будут также переданы громадам.

Об этом в комментарии сайту “Сегодня” рассказал уполномоченный президента по вопросам земли Роман Лещенко.

“По воде и лесу будет отдельное законодательное регулирование, потому что “приватизация” прибрежных полос и неконтролируемая вырубка лесов уже вышли за рамки здравого смысла. Пока продолжается инвентаризация. Но основная идея – что лесные и водные ресурсы будут также переданы громадам, которые будут определять режим владения и пользования. Но это не значит, что громада может идти на нарушение закона и, например, отдавать прибрежные полосы под выращивание кукурузы или под частный пляж”, – поясняет Лещенко.

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При этом, по его словам, будет и корректирование законодательства на уровне государства. Потому что без специального регулирования порядок навести не удастся. А лесные и водные ресурсы – это вопрос национальной безопасности.

По материалам Сегодня
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