Межбанк: доллар пошел вверх

Торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 24,69/24,72 UAH/USD.

В течении десяти минут с момента открытия курс оставался на том же уровне.

К 10:25 курс безналичного доллара поднялся до 24,71/24,73 UAH/USD. К 10:35 курсы доллара на Межбанке оказались на отметке 24,74/24,76 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 24,64 / 24,68

евро – 27,03 / 27,07

российский рубль – 0,3665 / 0,3673

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