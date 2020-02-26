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Госдолг Украины за месяц сократился на миллиард долларов

Госдолг Украины за месяц сократился на миллиард долларов

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 января 2020 года составил 2 079,02 млрд грн или 83,43 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

По данным Минфина, в течение января 2020 года сумма долга Украины выросла в гривневом эквиваленте на 80,72 млрд грн млрд грн, а в долларовом эквиваленте сократилась на 0,94 млрд долларов. Разница между этими суммами обусловлена девальвацией гривны к доллару на 5,2%.

По состоянию на 31 января внешний долг составил 1 248,43 млрд грн (60,05% от общей суммы долга) или 50,10 млрд долларов, внутренний долг – 830,59 млрд грн (41,99%) или 33,33 млрд долларов.

Государственный долг Украины составлял 1 832,51 млрд грн (88,14% от общей суммы долга) или 74,54 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составлял 246,50 млрд грн (11,86%) или 9,89 млрд долларов.

По материалам РБК-Украина
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