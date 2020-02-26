Правительство будет быстрее продавать государственные банки

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Минфин готовит новую стратегию развития государственных банков с более амбициозными целями по разгосударствлению.
Об этом в интервью FinClub сообщила министр финансов Оксана Маркарова.
«Первая стратегия развития банков государственного сектора, которую мы подготовили в 2016 году и обновляли затем в 2018-м, закладывала амбициозные на тот момент цели, но нам кажется, что они могут быть еще более амбициозными», – отметила Оксана Маркарова.
В стратегии-2018 говорится, что Укргазбанк предстоит продать первым: международным финансовым организациям должны были предложить 20% в 2018 году, а 75% акций в 2020 году должен был приобрести стратегический инвестор. 100% акций ПриватБанка намеревались продать международному инвестору в 2022-м. В Ощадбанке к 2022 году доля государства должна была уменьшится со 100% до 55%: к 2020 году 20% акций должен был приобрести одна из международных финансовых организаций, а еще 25% – путем первичного размещения (IPO). В Укрэксимбанке государство сохранит самую большую долю – 80-100%.
«В предыдущей стратегии мы отмечали, что приватизируем Укргазбанк, что возвращаем на рынок ПриватБанк, была неопределенность относительно Укрэксимбанка и заложена приватизация 25% Ощадбанка. Очевидно, что государству следует еще больше снижать свое присутствие в банковском секторе, поэтому стратегия будет более амбициозной с точки зрения быстрого выхода государства», – рассказала Оксана Маркарова.
Миноритарием Укргазбанка планирует стать IFC, а Ощадбанка – ЕБРР.
«“Для танца нужны двое”. Мы со своей стороны очень быстро в прошлом году выполнили все вопросы по дорожной карте с IFC, но на одобрение комитета понадобилось время. Затем началась работа по вынесению этого вопроса на совет директоров IFC. Мы активно работаем с корпорацией и надеемся на решение в ближайшее время», – отметила Оксана Маркарова.
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