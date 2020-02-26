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Госбюджет в феврале выполнен на 93,7% - Маркарова

Госбюджет в феврале выполнен на 93,7% - Маркарова

Доходы общего фонда Государственного бюджета в феврале 2020 выполнены на 93,7% от росписи.

Об этом написала в FACEBOOK министр финансов Оксана Маркарова, комментируя отчет министерства “Выполнение государственного бюджета: февраль 2020 года”.

По ее словам, все значимые расходы проведены. Потрачено меньше на обслуживание и погашение долга благодаря профессиональной долговой политике и управлению ликвидностью.

“Несмотря на макроэкономические риски и новые глобальные вызовы: доходы общего фонда госбюджета выполнены на 93,7% от росписи”, – отметила министр.

Она добавила, что новая налоговая служба перевыполнила план на 7,1%, что эквивалентно 2,5 млрд грн, а в целом поступления ведомства составляли 37,1 млрд грн.

Маркарова подчеркнула, что доходы, которые администрирует новая таможенная служба, составили 22,6 млрд грн или 78,3% от росписи из-за крепкого курса и сокращения объемов импорта.

В отчете Минфина также говорится, что в целом, по оперативным данным Государственной казначейской службы, в январе-феврале кассовые расходы составили 131,1 млрд грн, или 85,5% от росписи. А доходы общего фонда государственного бюджета составили 62,2 млрд грн, что на 9,9% выше февраля 2019 – отмечается в отчете.

По материалам hromadske.tv
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