Лучшая дебетовая карта VIP по версии FinAwards 2020 (фото)

В пятницу, 28 февраля, в столичном TAO Event Hall состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2020.

Учредители премии – популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua. А ее организатор — одна из ведущих конференц-площадок страны в сфере финансов и технологий, компания BankOnline.

За первые места в 15 номинациях боролось 32 банки нашей страны. В этот вечер определили и «Лучшую дебетовую карту VIP».

Как выбирали? Рассматривали банковские карты класса gold, platinum, infinite, world, рассчитанные на состоятельных клиентов, желающих подчеркнуть свой особый статус. Карты, которые позволяют клиентам пользоваться исключительно собственными средствами, внесенными на текущий счет в банке.

Кто же лучшие из лучших? Третье место занял ПриватБанк с картой GOLD. По карте предусмотрено приоритетное обслуживание, низкий % на кредитные средства, кредитный лимит до 75 000 грн.

Второе место у банка ПУМБ с картой Premiere Картой предусмотрены счета в двух валютах, расчеты за границей. Можно открыть счет в UAH и любой другой валюте на выбор: USD, EUR, GBP, RUR, PLN. Программа «Защита покупок» и «Продолженная гарантия», шопинг со скидками – до 75 % в сети бутиков, ресторанов, отелей, покупка авиабилетов во всех странах мира.

Первое место у ОТП Банка и карты Mastercard World Black Edition. Карта предусматривает: бесплатное снятие наличных, персональное премиальное обслуживание, сервисы Fast Line, бизнес-залы MasterCard. Плюс 5% сashback при расчетах в ресторанах, 1% – сashback от всех других операций, 25% сashback при расчетах в кинотеатрах, 2% сashback при расчетах на АЗС.

Награду вручает Генеральный директор компании Treeum Иван Евтушенко Ольге Левченко, начальнику Управления продаж розничного бизнеса Департамента по продажам розничного бизнеса и управления сетью “Розничный бизнес” ОТП банка