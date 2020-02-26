Лучшая дебетовая карта по версии FinAwards 2020 (фото)

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В пятницу, 28 февраля, в столичном TAO Event Hall состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2020.
Учредители премии – популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua. А ее организатор — одна из ведущих конференц-площадок страны в сфере финансов и технологий, компания BankOnline.
За первые места в 15 номинациях боролись 32 банка нашей страны. В этот вечер определили и «Лучшую дебетовую карту».
Как выбирали? В данной номинации приняли участие банковские карты типа classic или standart, которые позволяют осуществлять платежи исключительно на ту сумму, которая внесена на текущий счет в банке. Карта может быть оформлена любому клиенту и не предусматривает какие-либо специальные условия обслуживания (не акция, не зарплатный проект, не пенсионная карта).
Кто же лучшие из лучших? Третье место досталось monobank и карте Белая. Это первая дебетовая карта от monobank, выпускается в белом цвете. Белая карта – это привычная нам черная карта monobank, только без кредитного лимита.
Вторая позиция у Forward Bank и КОКО Кард. Возможности и преимущества карты: 15% на остаток средств от 100 грн; 0% за снятие наличных в мире; 0% за перевод средств с любой карты; 0% за пополнение карты другого банка в приложении Forward online; 0% за пополнение в кассах и банкоматах банка.
А победитель и лучшая дебетовая карта – всеКАРТА от ПУМБа.
С наградой в руках Дмитрий Полищук, директор департамента по продуктам розничного бизнеса ПУМБ
Главные достоинства победителя:
Как прокомментировал Finance.ua Дмитрий Полищук, директор департамента по продуктам розничного бизнеса ПУМБ, банк тщательно изучал клиентский опыт в рамках карт выплат и понял, что глупо делать отдельную карту для зарплат или пенсионеров.
“Мы взяли и убрали все сложности, сняли комиссии. Дали доступ ко всем банкоматам в Украине, сделали бесплатное снятие наличных. И как итог, ПУМБ открыл более 100 тыс. карт за последние 5 месяцев”, – рассказал Дмитрий Полищук.
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