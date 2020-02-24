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Минэкоэнерго пообещало выплатить шахтерам 654 млн грн

Минэкоэнерго пообещало выплатить шахтерам 654 млн грн

Правительство выплатит шахтерам 654 млн грн зарплат и обязательных платежей, на следующей неделе Государственная казначейская служба Украины перечислит эти деньги.

Об этом сообщили пресс-службе Минэкоэнерго.

“Уже на следующей неделе Государственная казначейская служба Украины перечислит 654 млн грн, которые будут направлены на обеспечение оплаты труда шахтеров и внесение обязательных платежей, связанных с выплатой заработной платы”, – говорится в сообщении.

В Минэкоэнерго напомнили, что в 2020 году в соответствии с выпиской из росписи ассигнований общего фонда Государственного бюджета на 2020 год по бюджетной программе “Реструктуризация угольной отрасли” по КЭКР 2610 “Субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям)” предусмотрено 1 962 746,1 тыс. грн, которые планируется направить на выплату заработной платы и погашение задолженности по ней.

По материалам УНН
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