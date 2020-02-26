За год в экономику Донецкой области инвестировано 30,2 млрд грн

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В январе–декабре 2019 года предприятиями и организациями Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) за счет всех источников финансирования освоено 30248,4 млн грн капитальных инвестиций, что с учетом изменения цен на 24,7% больше, чем в январе–декабре предыдущего года.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления статистики в Донецкой области.
На Донецкую область в январе–декабре 2019 года приходилось 5,2% общего объема капитальных инвестиций в Украине. По этому показателю регион занял четвертое место после Киева, Днепропетровской и Киевской областей.
Промышленными предприятиями Донецкой области в январе–декабре 2019 года освоено 20377,1 млн грн, или 67,4% всех капитальных инвестиций (в целом по Украине удельный вес инвестиций в промышленность в общем объеме капитальных инвестиций составил 39,7%).
Среди промышленных видов деятельности больше всего инвестиций использовано в металлургическом комплексе региона – 12412,8 млн грн (60,9% общего объема капитальных инвестиций в индустрию), что в 1,6 раза больше, чем в январе–декабре 2018 года. Объем капитальных инвестиций в угольную отрасль в январе–декабре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличился на 11,8% и составил 4342,6 млн грн, или 21,3% всех инвестиций в промышленность.
Инвестиции в жилищное строительство в январе–декабре 2019 года составили 275,0 млн грн, или лишь 0,9% всех капитальных вложений (по Украине – 9,5%).
В целом по экономике области основным источником финансирования инвестиционной деятельности остаются собственные средства предприятий и организаций. В январе–декабре 2019 года они составили 24654,9 млн грн, или 81,5% общего объема капитальных инвестиций. За счет средств местных бюджетов освоено 3236,6 млн грн, или 10,7%, капитальные инвестиции за счет средств государственного бюджета составили 1935,4 млн грн, или 6,4%. На банковские кредиты и другие заимствования приходилось 310,8 млн грн, или 1,0% всех капитальных инвестиций.
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