Microsoft Edge получил новые функции безопасности

Стабильная версия Microsoft Edge получила новую функцию безопасности, которая блокирует загрузку программ. Блокировка распространяется на файлы, которые система SmartScreen Защитника Microsoft определила как потенциально опасные, вредоносные или проблемные.

Функция потенциально нежелательных приложений (PUA) в Edge обнаружит и заблокирует их загрузку. К примеру, это могут быть программы, способные внедрить рекламу или изменить поисковые системы по умолчанию.

Эти возможности доступны в Microsoft Edge 80.0.338.0 или более поздней версии, однако их нужно активировать вручную. Для этого нужно зайти в «Настройки»> «Конфиденциальность и службы», где найти раздел «Службы» и включить эту опцию.

Это не единственное нововведение в последней версии «синего» браузера: появилась встроенная игрушка Surf, которая работает на всех платформах и поддерживает сенсорные экраны, клавиатуры с мышами, а также геймпады.

Эта игра является своеобразным (и более технологичным) ответом на раннер Dino, который встроен в браузер Google Chrome. Обе игры можно использовать, если в настоящий момент нет Интернета, чтобы убить время.