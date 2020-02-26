0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 22 0

Microsoft Edge получил новые функции безопасности

Microsoft Edge получил новые функции безопасности

Стабильная версия Microsoft Edge получила новую функцию безопасности, которая блокирует загрузку программ. Блокировка распространяется на файлы, которые система SmartScreen Защитника Microsoft определила как потенциально опасные, вредоносные или проблемные.

Функция потенциально нежелательных приложений (PUA) в Edge обнаружит и заблокирует их загрузку. К примеру, это могут быть программы, способные внедрить рекламу или изменить поисковые системы по умолчанию.

Эти возможности доступны в Microsoft Edge 80.0.338.0 или более поздней версии, однако их нужно активировать вручную. Для этого нужно зайти в «Настройки»> «Конфиденциальность и службы», где найти раздел «Службы» и включить эту опцию.

Это не единственное нововведение в последней версии «синего» браузера: появилась встроенная игрушка Surf, которая работает на всех платформах и поддерживает сенсорные экраны, клавиатуры с мышами, а также геймпады.

Эта игра является своеобразным (и более технологичным) ответом на раннер Dino, который встроен в браузер Google Chrome. Обе игры можно использовать, если в настоящий момент нет Интернета, чтобы убить время.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.