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В Samsung запатентован смартфон с многомодульной селфи-камерой (фото)

В Samsung запатентован смартфон с многомодульной селфи-камерой (фото)

Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) выдало южнокорейскому гиганту Samsung патент на новый мобильный гаджет.

Документ имеет название «Электронное устройство» (Electronic device). Заявка на патент была подана ещё в июле 2018 года, но выдан он только сейчас — 25 февраля 2020-го.

Samsung проектирует новый смартфон моноблочного типа. Ключевой особенностью аппарата станет многомодульная фронтальная камера.


Фото: uspto.gov

Как можно видеть на патентных иллюстрациях, селфи-блок объединит до пяти оптических элементов. Они будут выстроены в ряд по горизонтали над сенсорным дисплеем.

В тыльной части корпуса расположится основная камера, содержащая два оптических блока и вспышку. Не исключено также, что коммерческий вариант смартфона получит заднюю камеру с большим количеством элементов.


Фото: uspto.gov

Среди прочего упомянут симметричный порт USB Type-C в нижней части корпуса. Сведений о наличии 3,5-миллиметрового гнезда для наушников пока нет.

Патент относится к категории дизайнерских, а поэтому технические характеристики аппарата не раскрываются.

По материалам 3dnews.ru
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