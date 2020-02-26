Бюджет за два года недополучил 25 миллиардов от "теневого рынка" топлива - Пацкан

Счетная палата обнаружила, что за 2 года объем “теневого рынка” бензина и дизтоплива мог составлять до 4,6 млн тонн, а госбюджет недополучил акцизного налога на сумму 25 млрд грн.

Об этом сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан в FACEBOOK.

“Четверть от официального ВВП Украины, или 846 млрд грн, составляют теневые операции. Это данные исследования НБУ и других ведомств. Причем значительная часть теневой экономики порождена наличными расчетами – 702 млрд грн. Счетная палата всячески способствует процессу детенизации экономики Украины. Например, по результатам аудита эффективности администрирования поступлений в госбюджет от реализации топлива нашими аудиторами было выявлено, что за 2 года объем “теневого рынка” бензина и дизтоплива мог составлять до 4,6 млн тонн, а госбюджет недополучил акцизного налога на сумму 25 млрд грн”, – написал Пацкан.

Он отметил, что Счетная палата предоставила конкретные рекомендации ГФС, как улучшить их работу по администрированию этого акциза. Результат – уже внесены соответствующие изменения в Налоговый кодекс.

Другой пример – в прошлом году провели аудит по взиманию акциза с табака и табачных изделий. Заключение Счетной: из-за значительного объема теневого рынка в этой сфере в госбюджет в 2018 году не было выплачено около 2 млрд грн, подчеркнул чиновник.

По мнению наших специалистов, изменить ситуацию может внедрение автоматизированной системы контроля за оборотом подакцизных товаров (алкогольных напитков и табачных изделий) «Электронная акцизная марка».

“К сожалению, теневая экономика есть даже в развитых странах, однако ее масштабы относительно невелики – 5-15% ВВП. По оценкам экспертов, она составляет 14% в Германии, 11% во Франции и 8% в Швейцарии. Украина должна выйти на уровень развитых стран. Для этого нужно принять ряд мер, в частности – в борьбе с коррупцией и воровством из госбюджета. И Счетная прилагает максимум усилий, чтобы государственные средства не оседали в карманах нечистых на руку субъектов, а государство получало причитающиеся налоги в полном объеме”, – отметил Пацкан.