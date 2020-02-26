ФЛП имеет долг по ЕСВ: можно ли воспользоваться рассрочкой

Законодательством не предусмотрена рассрочка и отсрочка по уплате задолженности ЕСВ.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС в Запорожской области.

“Законодательством, регулирующим порядок начисления, расчет и уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, не предусмотрены рассрочка и отсрочка по уплате задолженности единого взноса”, – говорится в сообщении.

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Как отмечается, предприниматели обязаны уплачивать единый взнос, начисленный за календарный квартал, до 20 числа месяца, наступающего за кварталом, за который уплачивается единый взнос. Сумма единого взноса не может быть меньше размера минимального страхового взноса.

Следовательно, единый взнос подлежит уплате независимо от финансового состояния плательщика.

Если предпринимателем не получен доход в отчетном квартале или отдельном месяце отчетного квартала:

плательщик обязан определить базу начисления, но не больше максимальной величины базы начисления единого взноса;

при этом сумма единого взноса не может быть меньше размера минимального страхового взноса (в 2020 году – 1039,06 грн.).

В случае несвоевременной или не в полном объеме уплаты единого взноса к плательщику применяются финансовые санкции, а должностные лица, виновные в нарушении законодательства о сборе и ведении учета единого взноса, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность согласно закону.