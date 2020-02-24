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На баланс Киева передали участки Окружной дороги

На баланс Киева передали участки Окружной дороги

По инициативе Киевского городского головы столица принимает на баланс города участки Окружной дороги, до этого времени обслуживавшиеся подразделениями Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор).

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«На баланс города передаются участки в Оболонском и Голосеевском районах. Это часть просп. Минского и дорога от ул. Академика Заболотного до Столичного шоссе», – проинформировал заместитель главы КГГА Александр Густелев.

Он отметил, что на всех участках, которые были на балансе столицы, проведены масштабные капитальные ремонты.

Это, в частности: ул. Заболотного, Одесская площадь, участок Окружной дороги от поворота на Вишневое до развязки с ул. Победы, просп. Палладина.

Работы были выполнены в комплексе: построены велодорожки, положен полимерасфальтобетон, обустроено современное освещение, нанесена разметка и тому подобное.

«Соответствующий капитальный ремонт ожидает и участки, которые были на балансе Государственного агентства автомобильных дорог, а теперь будут обслуживаться подразделениями УК «Киевавтодор», – добавил заместитель главы КГГА.

По материалам УКРИНФОРМ
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