На баланс Киева передали участки Окружной дороги

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По инициативе Киевского городского головы столица принимает на баланс города участки Окружной дороги, до этого времени обслуживавшиеся подразделениями Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор).
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
«На баланс города передаются участки в Оболонском и Голосеевском районах. Это часть просп. Минского и дорога от ул. Академика Заболотного до Столичного шоссе», – проинформировал заместитель главы КГГА Александр Густелев.
Он отметил, что на всех участках, которые были на балансе столицы, проведены масштабные капитальные ремонты.
Это, в частности: ул. Заболотного, Одесская площадь, участок Окружной дороги от поворота на Вишневое до развязки с ул. Победы, просп. Палладина.
Работы были выполнены в комплексе: построены велодорожки, положен полимерасфальтобетон, обустроено современное освещение, нанесена разметка и тому подобное.
«Соответствующий капитальный ремонт ожидает и участки, которые были на балансе Государственного агентства автомобильных дорог, а теперь будут обслуживаться подразделениями УК «Киевавтодор», – добавил заместитель главы КГГА.
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