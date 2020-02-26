ГТС принесла государству 619 млн грн налогов за месяц

За первый месяц 2020 года Оператор газотранспортной системы Украины, который управляет украинской ГТС, уплатил 618,9 миллиона гривен налогов.

Об этом сообщают в пресс-службе компании.

«За январь 2020 года мы заплатили 618,9 млн грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней. Это довольно много. По предварительным оценкам Оператор ГТС может войти в ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков Украины по итогам года», – сообщают в операторе ГТС.

Большинство уплаченных в бюджет денег составил налог на добавленную стоимость (НДС). Его заплатили на 551 миллион гривен. Остальные налоги – налоги по труду (НДФЛ, ЕСВ и военный сбор).