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ГТС принесла государству 619 млн грн налогов за месяц

ГТС принесла государству 619 млн грн налогов за месяц

За первый месяц 2020 года Оператор газотранспортной системы Украины, который управляет украинской ГТС, уплатил 618,9 миллиона гривен налогов.

Об этом сообщают в пресс-службе компании.

«За январь 2020 года мы заплатили 618,9 млн грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней. Это довольно много. По предварительным оценкам Оператор ГТС может войти в ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков Украины по итогам года», – сообщают в операторе ГТС.

Большинство уплаченных в бюджет денег составил налог на добавленную стоимость (НДС). Его заплатили на 551 миллион гривен. Остальные налоги – налоги по труду (НДФЛ, ЕСВ и военный сбор).

По материалам hromadske.tv
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