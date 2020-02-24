Wizz Air досрочно приостановит часть рейсов из Одессы

Wizz Air приостановит выполнение рейсов из Одессы в два города Польши на несколько недель раньше изначально планируемого срока.

Согласно обновленным данным в системе бронирования лоукостера, последний этой весной рейс Одесса-Гданьск состоится 9 марта, рейс Одесса-Катовице – 10 марта.

Полеты во Вроцлав будут выполняться до 23 марта включительно, в Берлин и Будапешт – до 24 марта, в Братиславу – до 25 марта.

Ранее в Wizz Air сообщили, что намерены приостановить полеты в Одессу почти на 2,5 месяца с 26 марта по 5 июня 2020 года из-за строительных работ в этом аэропорту.

Пассажирам, которые купили билеты на отмененные рейсы, авиакомпания предложила перебронирование на альтернативные маршруты, полный возврат средств или зачисление 120% стоимости билета в качестве кредита на WIZZ-счет.