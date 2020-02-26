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Vivo представил 5G-смартфон стоимостью $300 (фото)

Vivo представил 5G-смартфон стоимостью $300 (фото)

Сегодня компания Vivo представила смартфон Vivo Z6, который производитель наградил слоганом 5G Performance Pioneer. Примерный перевод указывает на то, что смартфон удивит производительностью в сетях пятого поколения.

Об этом сообщает портал iXBT.com.

“Прием предварительных заказов стартует завтра по цене от 313 долларов за версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ энергонезависимой флэш-памяти. Версия с 8/128 ГБ памяти стоит 370 долларов”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что Vivo Z6 построен на базе однокристальной системы Snapdragon 765G, поддерживает режимы работы 5G SA и NSA. Смартфон характеризуется сверхбыстрой зарядкой мощностью 44 Вт и большой аккумуляторной батареей емкостью 5000 мА-ч.


Фото: gagadget.com

Смартфон получил врезанную в экран фронтальную камеру, диаметр отверстия составляет всего 3,85 мм. При этом дисплей занимает 90,74% площади лицевой панели. Диагональ экрана равна 6,57 дюйма при разрешении 2400 х 1800 пикселей.


Фото: gagadget.com

Основная камера получила главный датчик изображения разрешением 48 Мп и объектив с диафрагмой F/1,79, а также три дополнительных объектива для широкоугольной, портретной и макросъемки с расстояния от 4 см. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп.

Кроме того, Vivo Z6 также поддерживает режим повышенной производительности для игр Multi-Turbo 3.0. Vivo Z6 работает под управлением системы Funtouch OS 10 и оснащен поддержкой голосового помощника Jovi.

По материалам РБК-Украина
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