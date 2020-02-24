Назван лучший Android-смартфон 2019 года

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Награда Global Mobile Awards была вручена несмотря на то, что выставку MWC в Барселоне отменили.
Это первый раз, когда компания OnePlus выиграла эту награду. Кроме китайского флагмана, организаторы Global Mobile Awards отметили iPhone 11 Pro, Huawei P30 Pro и Samsung Galaxy Fold.
«Это практически непревзойденное устройство с технологической точки зрения, с лучшей в своем классе скоростью процессора, быстрым временем зарядки и отличным программным обеспечением. Всеобъемлющий продукт по доступной цене. Компания OpePlus также должна получить признание за ее чрезвычайно успешную стратегию выхода на рынок», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте MWC 2020.
OnePlus 7T Pro получил 6.67-дюймовый QHD+ 90-герцовый Super AMOLED-дисплей без вырезов и отверстий. Работает смартфон под управлением восьмиядерного процессора Snapdragon 855+. У него установлено 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.
Фронтальная камера на 16 Мп и основная камера это сочетание: 48 Мп + 16 Мп (супер-широкоугольный датчик) + 8 Мп (телеобъектив). Емкость аккумулятора составляет 4085 мАч. Стоит аппарат в Европе 760 евро.
С момента своего создания шесть лет назад компания OnePlus всегда настаивала на выпуске только высококачественных флагманских продуктов. Благодаря своей стратегии, OnePlus также достигла очень хороших рыночных результатов в 2019 году. К примеру, последний отчет Counterpoint Data показывает, что в 2019 году OnePlus занял первое место на индийском рынке смартфонов высокого класса.
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