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VW Arteon R будут выпускать в кузовах седан и универсал

VW Arteon R будут выпускать в кузовах седан и универсал

Volkswagen выпустит VW Arteon R не только в кузове седан, но и в кузове универсал (Shooting Brake). Седан появится до конца текущего года, а универсал – в 2021 году.

VW Arteon R Shooting Brake получит более длинную крышу и скошенную заднюю дверь. При этом универсал сохранит характерный дизайн Arteon.

Под капотом будет находиться 2,0 л турбомотор, который возьмут у VW Golf R. По слухам, его мощность составит 325 л.с. и 450 Нм крутящего момента. Мотор будет работать вместе с семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением. Привод – полный. Сейчас Arteon оснащается 2,0 л мотором TSI мощностью 268 л.с.


фото motor1


фото motor1

Ранее сообщалось, что седан Arteon R получит 3,0 л турбомотор VR6 мощностью 404 л.с. Вряд ли седан и универсал будут иметь разные силовые агрегаты. Значит, кто-то из источников ошибается.

Volkswagen решил активно развивать свою высокопроизводительную модельную линейку. В 2019 году появился полноприводный VW T-Roc R, у которого мощность двигателя достигает 300 л.с. А скоро немцы представят «заряженный» Tiguan R.

По материалам autonews.ua
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