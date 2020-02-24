Межбанк: секта "доллар по 30" осталась недовольной

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Четверг смог порадовать поклонников гривны и расстроить секту “доллар по 30”.
Несмотря на сложности предыдущих трех дней этой недели и давление на нацвалюту – доллар сегодня даже снизился с утренних 24,60/24,62 до 24,50/24,52 к концу сессии.
Курс провалился бы и больше, но Нацбанк трижды выходил на торги с покупкой валюты и этим удержал котировки в пределах 24,50 гривен. Покупал традиционно, используя Matching и купил немало. По расчетам “Минфина” от $70 до $ 100 млн. Основными продавцами были местные крупные клиенты (и по слухам среди участников торгов – в основном госструктуры, в том числе НАК “Нафтогаз”).
Ход торгов:
Торги начались с уровня 24,60/24,62 гривен. Предложение превышало спрос и часть продавцов явно имели проблемы в части дефицита гривны. Они активно “сливали” валюту, а покупатели почувствовали возможность существенно поторговаться с целью максимального снижения котировок. В 11 часов доллар просел до 24,57/24,59 гривен, но на рынок вышел Нацбанк с первой покупкой по 24,57 гривен. Купил только ему понятный объем и ушел. Отсутствие крупных покупателей сбило котировки до 24,56/24,58 гривен к 12:00. После полудня предложение опять превышало спрос и к 13 часам доллар просел до 24,53/24,55. НБУ второй раз выходил с интервенцией и купил порядка $20 млн по 24,54.
Это сняло напряжение на рынке и до 15 часов курс находился в пределах 24,53/24,55 гривен. Но затем предложение опять начало давить на спрос и Нацбанк в третий раз купил порядка $30 млн по 24,51.
На 16:00 доллар уже котировался по 24,51/24,53 гривны,а завершилась сессия уровнем 24,50/24,52.
Главные события 27 февраля на межбанке:
1) Доллар с утренних 24,60/24,62 гривен подешевел до 24,50/24,52 к завершению сессии;
2) НБУ сегодня трижды выкупал доллар на торгах по 24,57 гривны, по 24,54 гривны и в почти завершении сессии по 24,51. Купил всего по наблюдениям участников рынка порядка $70-100 млн;
3) Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 24,585 гривен, а официальный на 28 февраля составил 24,561 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 24,53 / 24,55
евро – 26,89 / 26,91
российский рубль – 0,3732 / 0,3736
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0978 / 1,0980
Курсы валют на Межбанке
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