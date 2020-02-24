Представлен Volkswagen Golf GTI восьмого поколения (фото)

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Volkswagen представил «заряженный» хэтчбек Volkswagen Golf GTI восьмого поколения, который будет продаваться как модель 2021 года. «Вживую» эту новинку покажут на следующей неделе на Женевском автосалоне.
Volkswagen Golf GTI 2021 внешне заметно отличается от стандартной версии. Сразу обращает на себя внимание наличие множества светодиодов. Также выделяется большой красивый передний бампер со светодиодами. От модели предыдущего поколения остались одни только фирменные красные тормозные суппорты.
Volkswagen Golf GTI
Заметные изменения произошли и в задней части автомобиля. Обратите внимание на новые светодиодные задние фонари и рестайлинговый задний спойлер.
Информационно-развлекательная система имеет 10-дюймовый сенсорный дисплей. В качестве опции предложат 10,2-дюймовый сенсорный дисплей. Центральная консоль полностью переработана, а вот традиционные сиденья в «клеточку» остались.
Volkswagen Golf GTI
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