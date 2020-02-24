Минфин поддерживает снижение налога на доходы украинцев

Министр финансов Оксана Маркарова поддерживает идею снижения ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ), но для этого должны быть созданы условия.

Об этом Оксана Маркарова рассказала в интервью FinClub.

«Я бы очень хотела, чтобы ситуация позволяла снижать НДФЛ. Это является безусловным приоритетом, потому что снижение давления на зарплаты дает также толчок для развития бизнеса и способствует детенизации», – отметила она.

При этом министр финансов выступает против повышения НДФЛ с нынешнего уровня в 18%, как это предлагают отдельные депутаты «Слуги народа».

«Повышение НДФЛ также не поддерживаем, потому что это не приведет к увеличению поступлений, а наоборот, когда бизнес сориентируется, приведет к тенизации зарплат. Мы хотим стимулировать официальное трудоустройство и увеличивать количество рабочих мест, а такие инициативы дадут отрицательный эффект. Этот вопрос мы обсуждали и с налогово-финансовым комитетом и с бюджетным комитетом, и депутаты нас в большинстве поддерживают», – рассказала Маркарова.

Она напомнила, что все налоги можно разделить на пять категорий: налогообложение инвестиций, прибыли, потребления, негативных эффектов (акцизы) и владений.

«Если выбирать между ними, то рыночные экономики, как правило, стараются больше облагать налогами потребление, негативные эффекты и владения и меньше — инвестиции и доходы, стимулируя таким образом развитие бизнеса и занятость людей, – рассказала Оксана Маркарова. – Когда ставки максимально плоские, их легче администрировать, и от такого налога труднее уклониться. Это правильно. Но в то же время мы имеем четкое понимание, что хотим стимулировать экономический рост».