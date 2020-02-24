Первый робот-певец отправится в концертный тур (видео)

Shimon, робот, играющий на маримбе, приобрел новые навыки: он поет, немного танцует, пишет тексты, он даже может сочинять некоторые мелодии. Теперь он отправляется в гастрольный тур в поддержку нового альбома – как и любой другой музыкант.

В новом альбоме будут 10 песен, которые робот написал со своим создателем, профессором Гилом Вайнбергом. Альбом появится на Spotify позже этой весной. Вайнберг выбирает тему, например, космос, а Шимон пишет текст на эту тему. Вайнберг затем сочиняет мелодии, а Shimon может также сгенерировать некоторые мелодии для использования Вайнбергом, когда он собирает композицию. Затем с группой музыкантов-людей Shimon будет играть песни и петь.

