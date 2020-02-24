0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 7 0

Первый робот-певец отправится в концертный тур (видео)

Первый робот-певец отправится в концертный тур (видео)

Shimon, робот, играющий на маримбе, приобрел новые навыки: он поет, немного танцует, пишет тексты, он даже может сочинять некоторые мелодии. Теперь он отправляется в гастрольный тур в поддержку нового альбома – как и любой другой музыкант.

В новом альбоме будут 10 песен, которые робот написал со своим создателем, профессором Гилом Вайнбергом. Альбом появится на Spotify позже этой весной. Вайнберг выбирает тему, например, космос, а Шимон пишет текст на эту тему. Вайнберг затем сочиняет мелодии, а Shimon может также сгенерировать некоторые мелодии для использования Вайнбергом, когда он собирает композицию. Затем с группой музыкантов-людей Shimon будет играть песни и петь.

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.