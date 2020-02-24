Nokia хочет возродить культовый телефон XpressMusic

Новый телефон Nokia был сертифицирован TENAA в Китае, получив номер TA-1212. Новое устройство представляет собой функциональный телефон, скорее всего, на основе S30 +, судя по некоторым известным характеристикам.

TENAA демонстрировал классическое устройство с клавиатурой с двумя красными полосами вокруг экрана, напоминающее многие телефоны серии Nokia Xpress Music. Он выглядит очень похоже на Nokia 5310, но без выделенных кнопок управления мультимедиа. Характеристики включают 8 МБ оперативной памяти, 16 МБ встроенной памяти и 2,4-дюймовый TFT-экран. Другие характеристики включают 1200 мАч аккумулятор и процессор на 360 МГц. Вот список спецификаций: Модель: TA-1212, Dual SIM Размеры: 123,75 × 52,43 × 13,1 мм. Масса: 88 г. Дисплей: 2,4 дюйма, 240 × 320. Процессор: 0,36 ГГц. Память: 8 МБ / внутренняя 16 МБ + 32 ГБ через SD-карту. Камера: 0.3MP. Аккумулятор: 1200 мАч. Клавиатура: T9.

Ранее мы слышали, что Nokia Mobile готовит функциональный телефон, который разделяет линии дизайна с серией Nokia Xpress Music. Мы не уверены, будет ли это устройство носить марку Xpress Music или какое название у него вообще будет, но он точно похож на легендарный 5310, выпущенный еще в 2007 году.

Новый старый телефон от Nokia nokiamob.net