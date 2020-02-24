Не звонить после 22:00: МФО подписали Кодекс профессиональной этики

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Члены Всеукраинской Ассоциации Финансовых Компаний разработали кодекс профессиональной этики, который вчера подписали более 20 крупнейших МФО Украины.
Такой шаг должен совершенствовать добропорядочную коммерческую практику на рынке быстрого кредитования и улучшить качество обслуживания клиентов, рассказали Finance.ua игроки рынка.
“Добропорядочные игроки микрофинансового рынка готовы взять на себя дополнительную ответственность перед клиентами, не дожидаясь законодательного унормирования требований деятельности”, – заявила председатель правления Всеукраинской ассоциации финансовых компаний (ВАФК) Анна Замазеева.
Кредиторы, которые подписали кодекс, согласны с тем, что нужно лучше защищать потребителей финансовых услуг. Регулятор может быть спокоен, что на финансовом рынке все работает корректно, а инвесторы и владельцы бизнеса будут уверенными, что микрофинансовые организации работают в соответствии с общеевропейскими стандартами.
«Такая договоренность между МФО на практике реально поможет повысить стандарты работы с клиентами. Надеемся, что заемщики оценят это и со своей стороны тоже продемонстрируют лучшее выполнение обязательств по кредитам, – комментирует Александр Холод, директор ШвидкоГроші. – Это решит ряд проблем в сфере микрокредитования и поможет снять напряжение между должниками и кредиторами».
Что изменится:
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