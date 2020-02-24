Не звонить после 22:00: МФО подписали Кодекс профессиональной этики

Члены Всеукраинской Ассоциации Финансовых Компаний разработали кодекс профессиональной этики, который вчера подписали более 20 крупнейших МФО Украины.

Такой шаг должен совершенствовать добропорядочную коммерческую практику на рынке быстрого кредитования и улучшить качество обслуживания клиентов, рассказали Finance.ua игроки рынка.

“Добропорядочные игроки микрофинансового рынка готовы взять на себя дополнительную ответственность перед клиентами, не дожидаясь законодательного унормирования требований деятельности”, – заявила председатель правления Всеукраинской ассоциации финансовых компаний (ВАФК) Анна Замазеева.

Кредиторы, которые подписали кодекс, согласны с тем, что нужно лучше защищать потребителей финансовых услуг. Регулятор может быть спокоен, что на финансовом рынке все работает корректно, а инвесторы и владельцы бизнеса будут уверенными, что микрофинансовые организации работают в соответствии с общеевропейскими стандартами.

«Такая договоренность между МФО на практике реально поможет повысить стандарты работы с клиентами. Надеемся, что заемщики оценят это и со своей стороны тоже продемонстрируют лучшее выполнение обязательств по кредитам, – комментирует Александр Холод, директор ШвидкоГроші. – Это решит ряд проблем в сфере микрокредитования и поможет снять напряжение между должниками и кредиторами».

Что изменится:

после подписания документа компании будут придерживаться обязательств;

не будут угрожать должнику;

не будут использовать нецензурную лексику;

не будут предоставлять ложную информацию о последствиях неуплаты кредита или представляться правоохранительными органами;

не будут беспокоить должника или его представителя звонками в ночное время (с 22.00 до 7.00 в будни и с 20.00 до 8.00 в выходные или праздники);

общее количество ежедневных взаимодействий с должником не должно превышать 5 раз в сутки.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.