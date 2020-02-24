Укртелеком отчитался за 2019 год

В 2019 году компания Укртелеком на 6,2% увеличила доходы от интернет-услуг и передачи данных, проложила почти 4000 километров оптики и подключила к оптическому интернету 280 населенных пунктов, сообщается в отчете компании.

По результатам 2019 года общий доход Укртелекома остается стабильным на уровне 6,4 млрд грн. EBITDA увеличилась почти на 10% и составила 1,8 млрд грн, при этом маржа EBIT выросла до 28%. Также продолжают расти доходы от предоставления услуг интернета и передачи данных — в прошлом году они увеличились на 6,2% до почти 2 млрд грн.

В 2019 году оптика появилась в 280 населенных пунктах, при этом в 160 из них раньше вообще не было интернета от Укртелекома. Также к оптическому интернету было подключено 550 медицинских и учебных заведений, более 150 объединенных территориальных общин и почти 400 бизнес-объектов. На конец 2019 года сеть интернет-доступа Укртелекома в целом охватила более 2420 городов и сел страны.

Доход от фиксированной телефонии корпоративного и массового сегмента составил 2,5 млрд грн, сократившись на 9,1%, что, как считают в компании, «отражает общемировой тренд». В общем доход от телеком-услуг составил 5,3 млрд грн.

Кроме этого на 34% увеличились поступления от коммерческой аренды имущества, незадействованного в производственных процессах. В прошлом году они составили 291 млн грн. Капитальные инвестиции увеличились на 14,6% и составили 692 млн грн.

Напомним, Укртелеком с 1 марта повысит тарифы на услуги фиксированной телефонной связи.