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Минобороны поспособствует достройке ЖК "Укрбуда"

Минобороны поспособствует достройке ЖК "Укрбуда"

Представители холдинговой компании “Киевгорстрой” провели встречу с заместителем Министра обороны Алексеем Марцинюком по дальнейшему строительству отдельных жилых комплексов компании “Укрбуд”.

Об этом сообщает пресс-служба Киевгорстроя.

Во время встречи сторонам удалось достичь определенных договоренностей. В частности, Министерство обороны согласилось идти навстречу компании в вопросе достройки жилых комплексов “Оберег-2” и “Арт хаус”, где Министерство обороны выступает стороной договоров.

Претензий к договорным отношениям между Министерством и застройщиками компании “Укрбуд” по этим объектам нет.

По другим жилым комплексам компании “Укрбуд” стороны разрабатывают компромиссные механизмы, чтобы все спорные вопросы были решены положительно.

Ранее “Киевгорстрой” приняла и начала реализацию недвижимости в двух ЖК “Укрбуда”. На ЖК “Пектораль” и “Новомостицкий” возобновлены строительные работы в полном объеме.

Сообщается, что в ближайшее время компания планирует принять еще 4 объекта.

Кроме того, начата процедура приема 6 следующих объектов.

“Таким образом, в активной фазе на сегодняшний день находится 12 объектов компании “Укрбуд”. На жилье ждут в целом 13 тысяч семей, среди которых много военнослужащих, членов семей погибших в зоне проведения ООС”, – говорится в сообщении КМБ.

По материалам Економічна Правда
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